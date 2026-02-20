USA-La Cour suprême annule les droits de douane "réciproques" de Trump

(Actualisé avec réaction de Trump, précisions, contexte)

par Andrew Chung et John Kruzel

La Cour suprême des Etats-Unis a annulé vendredi les vastes droits de douane dits "réciproques" imposés par Donald Trump en avril dernier à une multitude de pays, infligeant au président républicain un revers spectaculaire aux conséquences potentiellement majeures pour l'économie mondiale.

La plus haute juridiction des Etats-Unis a jugé par six voix contre trois que le président américain ne pouvait pas invoquer l'argument de l'urgence nationale prévu par une loi de 1977, l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), pour imposer des droits de douane sans l'approbation du Congrès.

Donald Trump, qui a appris cette décision par une note transmise par un collaborateur alors qu'il recevait des gouverneurs d'Etat à la Maison blanche, l'a qualifiée de "disgrâce", selon des sources au fait du dossier. Visiblement contrarié, il a déclaré à son auditoire qu'il devait agir au sujet du système judiciaire américain, ont ajouté ces sources.

Il a affirmé, selon des médias américains, disposer d'un plan de rechange pour appliquer sa politique commerciale, qu'il présente comme une nécessité pour défendre l'économie des Etats-Unis face à une concurrence jugée déloyale et combler leur déficit commercial. Donald Trump a aussi eu recours aux droits de douane, ou à la menace d'en appliquer, pour tenter de faire plier certains pays dans des négociations sans rapport direct avec l'économie américaine.

Des membres de son administration avaient déjà déclaré, avant la décision de la Cour suprême, que le président disposait de divers autres outils juridiques pour appliquer des droits de douane. Ces solutions alternatives risquent toutefois de ne pas avoir la même souplesse, ni la même puissance d'action que l'IEEPA.

Les Bourses mondiales ont amplifié leurs gains, le dollar s'est affaibli et les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé après l'annonce de cette décision. Le jugement de la Cour suprême a néanmoins été accueilli avec une certaine prudence par les milieux d'affaires et les partenaires commerciaux des Etats-Unis en raison de la nouvelle période d'incertitudes qui s'ouvre.

DES JUGES CONSERVATEURS SE JOIGNENT AUX LIBÉRAUX

"Notre tâche aujourd'hui est uniquement de décider si le pouvoir de 'réguler (...) les importations', accordé au président par l'IEEPA, inclut le pouvoir d'imposer des droits de douane. Ce n'est pas le cas", écrit le président de la Cour suprême, le conservateur John Roberts, dans son arrêt.

Citant une précédente décision de la Cour suprême, institution pourtant dominée par six juges conservateurs sur neuf, John Roberts écrit aussi que "le président doit 'démontrer une autorisation claire du Congrès' pour justifier son affirmation extraordinaire du pouvoir d'imposer des droits de douane". "Il ne le peut pas", tranche-t-il.

Cette décision fait suite à un recours déposé par des entreprises touchées par les droits de douane et par 12 Etats américains, la plupart à majorité démocrate, contre l'utilisation sans précédent de cette loi de 1977 pour imposer unilatéralement des droits de douane.

Outre John Roberts, deux autres juges conservateurs, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett, tous deux nommés par Donald Trump au cours de son premier mandat, ont joint leurs voix à leurs trois collègues dits libéraux pour désavouer le président américain.

L'administration Trump n'a pas communiqué de données sur les droits de douane depuis le 14 décembre mais les économistes du Penn-Wharton Budget Model ont estimé vendredi que le montant perçu grâce à ces surtaxes s'élevait à plus de 175 milliards de dollars.

Donald Trump a appliqué d'autres droits de douane, notamment dans certains secteurs d'activité et non pas contre des pays précis, qui ne sont pas concernés par la décision de la Cour suprême.

On ignore dans l'immédiat quand s'arrêtera le calcul et la collecte de ces droits de douane "réciproques" et selon quelles modalités s'effectueront d'éventuels remboursements des surtaxes déjà prélevées. Un porte-parole des douanes américaines a refusé de s'exprimer dans l'immédiat.

Les adversaires démocrates de Donald Trump se sont réjouis de la décision de la Cour suprême, leur chef de file au Sénat, Chuck Schumer, la qualifiant de "victoire pour le portefeuille de chaque consommateur américain". "Il a tenté de gouverner par décret et de faire payer la facture par les familles. Assez de chaos. Arrêtez la guerre commerciale", a-t-il ajouté.

(Reportage Andrew Chung, avec David Lawder et David Shepardson; rédigé par Blandine Henault, Kate Entringer et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)