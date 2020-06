Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La convention du Parti républicain aura lieu le 27 août en Floride Reuters • 12/06/2020 à 03:49









WASHINGTON, 12 juin (Reuters) - Donald Trump sera officiellement intronisé cet été en Floride comme le candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de novembre, après avoir choisi de ne pas organiser la convention nationale du parti en Caroline du Nord du fait des règles de distanciation sociale en vigueur dans l'Etat. La présidente du comité national du Parti républicain, Ronna McDaniel, a déclaré jeudi dans un communiqué que l'événement prévu pour célébrer la nomination de Donald Trump aurait lieu à Jacksonville, le 27 août, dans une salle d'une capacité de 15.000 places où l'actuel locataire de la Maison blanche prononcera un discours. Donald Trump a récemment élu domicile en Floride, dont le gouverneur est Ron DeSantis, l'un de ses principaux alliés. L'Etat est considéré comme crucial dans le duel qui opposera Donald Trump au démocrate Joe Biden lors du scrutin du 3 novembre. (James Oliphant; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.