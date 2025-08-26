 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : la confiance du consommateur plus élevée qu'anticipé en août
information fournie par AOF 26/08/2025 à 16:23

(AOF) - L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a reculé de 1,3 points à 97,4 en août et était attendu à 96,4. L'indice de la situation actuelle, qui repose sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles pour les affaires et le marché du travail, a reculé de 1,6 point pour s'établir à 131,2. L'indice des attentes, qui repose sur les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, de conjoncture économique et de conditions du marché du travail, a reculé de 1,2 point pour s'établir à 74,8.

" Les attentes sont restées inférieures au seuil de 80 qui annonce généralement une récession. " souligne le Conference Board.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

