USA : la confiance du consommateur plus élevée qu'anticipé en août

(AOF) - L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a reculé de 1,3 points à 97,4 en août et était attendu à 96,4. L'indice de la situation actuelle, qui repose sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles pour les affaires et le marché du travail, a reculé de 1,6 point pour s'établir à 131,2. L'indice des attentes, qui repose sur les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, de conjoncture économique et de conditions du marché du travail, a reculé de 1,2 point pour s'établir à 74,8.

" Les attentes sont restées inférieures au seuil de 80 qui annonce généralement une récession. " souligne le Conference Board.