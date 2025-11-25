 Aller au contenu principal
USA: la confiance du consommateur baisse plus que prévu (ConfBoard)
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 16:17

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est détériorée de façon beaucoup plus nette que prévu en novembre par rapport au mois précédent, pour revenir à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, montre une enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board.

L'indice de la confiance du consommateur s'est établi à 88,7 ce mois-ci après un chiffre de 95,5 en octobre, précise l'organisation patronale, là où les économistes l'anticipaient autour de 94.

La composante des anticipations a chuté de 8,6 points à 63,2 pour ressortir pour le 10ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points considéré comme potentiellement annonciateur d'une récession en devenir.

Celle des conditions actuelles a quant à elle reculé de 4,3 points à 126,9.

'Les consommateurs ont exprimé une baisse de confiance concernant l'emploi, les revenus et leur situation financière, tant actuelle que future, probablement en raison de la fermeture du gouvernement', indique l'association professionnelle.


