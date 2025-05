USA: la confiance des ménages inchangée en mai (UMich) information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains ne s'est pas dégradé comme initialement prévu au mois de mai, mais au contraire est resté stable à en croire les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance de l'UMich est ressorti à 52,2 ce mois-ci, comme au mois d'avril, alors qu'une première estimation publiée il y a deux semaines l'avait donné en net repli à 50,8.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'établit à 58,9 contre 59,8 le mois précédent et 57,6 en première estimation.



Celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a également moins baissé qu'en première lecture, à 47,9, alors que l'estimation antérieure l'avait donné à 46,5 après 47,3 en avril.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, attribue cette stabilisation qui intervient après quatre mois consécutifs de repli à la trêve commerciale conclue il y a deux semaines à Genève entre les Etats-Unis et la Chine.





