information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 16:39

USA-La confiance des consommateurs se dégrade plus que prévu en septembre - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 81,9 contre 88,6 (révisé de 89,4) en août.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 89,2.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)