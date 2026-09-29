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USA-La confiance des consommateurs se dégrade plus que prévu en septembre - Conference Board
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 16:39

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La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 81,9 contre 88,6 (révisé de 89,4) en août.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 89,2.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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