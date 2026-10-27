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USA : la confiance des consommateurs nettement supérieure au consensus
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 15:06

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Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 91,7 en octobre, très au-dessus du consensus de 81. L'indicateur était ressorti à 84,2 en septembre.

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