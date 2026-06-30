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USA : la confiance des consommateurs du Conference Board déçoit
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 16:07

L'indice de confiance des consommateurs, calculé par le Conference Board, n'a pas progressé autant que prévu au mois de juin. Les analystes l'attendaient en hausse de 90,6 (donnée révisée à la baisse de 93,1 points) à 94,4 points, et il s'est finalement installé à 91,2 points.

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