USA : la confiance des consommateurs du Conference Board déçoit

L'indice de confiance des consommateurs, calculé par le Conference Board, n'a pas progressé autant que prévu au mois de juin. Les analystes l'attendaient en hausse de 90,6 (donnée révisée à la baisse de 93,1 points) à 94,4 points, et il s'est finalement installé à 91,2 points.
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