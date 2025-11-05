USA: l'ISM des services rebondit plus que prévu en octobre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:16
L'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points tout juste en septembre, à la limite d'un basculement en zone de contraction.
Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse plus modeste, à 51.
La composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4 le mois précédent, tandis que celle de l'emploi s'est améliorée à 48,2 après 47,2 en septembre. Le sous-indice des prix acquittés a quant à lui progressé à 70, à comparer avec 69,4 un mois plus tôt.
