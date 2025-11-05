 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 076,60
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: l'ISM des services rebondit plus que prévu en octobre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:16

La croissance de l'activité dans le secteur des services a accéléré plus que prévu en octobre, sous l'effet d'une forte progression des prises de commandes, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

L'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points tout juste en septembre, à la limite d'un basculement en zone de contraction.

Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse plus modeste, à 51.

La composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4 le mois précédent, tandis que celle de l'emploi s'est améliorée à 48,2 après 47,2 en septembre. Le sous-indice des prix acquittés a quant à lui progressé à 70, à comparer avec 69,4 un mois plus tôt.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank