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USA : l'ISM des services légèrement sous les attentes
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 16:37
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L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 54,1 en juillet contre un consensus de 54,5, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 54 en juin.

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