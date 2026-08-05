USA : l'ISM des services légèrement sous les attentes

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 54,1 en juillet contre un consensus de 54,5, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 54 en juin.
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