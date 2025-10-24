USA : l'inflation progresse moins vite que prévu en septembre

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de septembre, contre une prévision à +0,4%. En rythme annuel, elle s’élève à 3%, soit 0,1 point de moins qu’attendu. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de +0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 3%, contre une prévision à 3,1%.
A lire aussi
-
Procter & Gamble (P&G) a publié vendredi un chiffre d’affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte demande pour ses produits de beauté et de soins capillaires, malgré la hausse des prix et un
-
France: TotalEnergies ne fera pas appel après sa condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses"
TotalEnergies a déclaré vendredi que TotalEnergies SE, TotalEnergies Electricité et Gaz France ne feront pas appel à la condamnation du groupe pétrolier par le tribunal judiciaire de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses" liées à une campagne de communication ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 140 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre. L'analyste estime que la hausse de 2,2 % des ventes devrait apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué pour ... Lire la suite
-
Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à enregistrer un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, à un moment où les actions du fabricant de fausse viande, fortement court-circuitées, sont en hausse. La société ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer