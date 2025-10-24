 Aller au contenu principal
USA : l'inflation progresse moins vite que prévu en septembre
information fournie par AOF 24/10/2025 à 14:40

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de septembre, contre une prévision à +0,4%. En rythme annuel, elle s’élève à 3%, soit 0,1 point de moins qu’attendu. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de +0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 3%, contre une prévision à 3,1%.

Inflation
