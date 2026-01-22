 Aller au contenu principal
USA-L'inflation PCE ressort à 2,8% sur un an en novembre
22/01/2026

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu sur un an en novembre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce, après que les chiffres combinés d'octobre et de novembre ont été retardées par le 'shutdown'.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de +2,8% en rythme annuel, après +2,7% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,7%.

Il est resté stable sur un mois à +0,2%, en ligne avec les attentes, et après le même chiffre en octobre.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort également à +2,8% en novembre, conformément aux attentes et après +2,7% en octobre.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en novembre, comme attendu, et après le même chiffre en octobre.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté (+0,3%) en novembre.

Les revenus des ménages ont avancé de +0,3% en novembre, soit moins que prévu (+0,4%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Lucia Mutikani ; édité par Kate Entringer)

Inflation
