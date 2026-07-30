USA-L'inflation PCE ralentit à +3,7% sur un an en juin

Les prix à la consommation aux États-Unis ont comme prévu ralenti leur progression sur un an en juin, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,7% en rythme annuel, après +4,1% en mai. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,7%.

Son évolution sur un mois marque une baisse de 0,1%, conformément aux attentes et après une hausse de 0,4% en mai.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,3% sur un an en juin, en ligne avec les attentes et après +3,4% en mai.

Sur un mois, il ressort à +0,1% en juin, alors que les analystes tablaient sur +0,2% et après +0,3% en mai.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,4% le mois dernier.

Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté de 0,2% en juin, après +0,7% en mai.

(Rédigé par Etienne Breban)