USA-L'inflation PCE accélère à 3,5% sur un an en mars

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en mars, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté à +3,5% en rythme annuel, après +2,8% en février. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,5%.

Il a augmenté sur un mois de +0,7%, conformément aux attentes des économistes et après +0,4% en février.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,2% sur un an en mars, conforme aux attentes, après +3,0% en février.

Sur un mois, il ressort à +0,3% en mars, en ligne avec le consensus, après +0,4% en février.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de +0,2% le mois dernier.

Les revenus des ménages ont quant à eux avancé de +0,6% en mars, contre un consensus de +0,3%, et après 0,0% (révision de -0,1%)en février.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par)