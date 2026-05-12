USA : l'inflation accélère davantage que prévu en avril
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:40
Sans surprise, cette accélération de l'inflation globale d'un mois sur l'autre traduit essentiellement une envolée de 17,9% des prix de l'énergie en avril, dont un bond de 28,4% des prix de l'essence.
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,8%, contre 2,6% en mars, et à comparer aux 2,7% attendus par le consensus.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,6% en données totales et à 0,4% en données sous-jacentes en avril, après des hausses séquentielles de 0,9% et 0,2% respectivement en mars.
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