 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'inflation accélère davantage que prévu en avril
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:40

La hausse des prix à la consommation aux États-Unis a accéléré un peu plus que prévu le mois dernier, atteignant un rythme annuel de 3,8%, alors que les économistes n'attendaient qu'un taux de 3,7% après celui de 3,3% observé en mars.

Sans surprise, cette accélération de l'inflation globale d'un mois sur l'autre traduit essentiellement une envolée de 17,9% des prix de l'énergie en avril, dont un bond de 28,4% des prix de l'essence.

Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,8%, contre 2,6% en mars, et à comparer aux 2,7% attendus par le consensus.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,6% en données totales et à 0,4% en données sous-jacentes en avril, après des hausses séquentielles de 0,9% et 0,2% respectivement en mars.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,74 -18,05%
CAC 40
7 996,16 -0,75%
Pétrole Brent
107,24 +2,54%
NANOBIOTIX
39,14 -7,34%
SOITEC
153,55 -5,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank