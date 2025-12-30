 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice S&P Case-Shiller supérieur au consensus en octobre
information fournie par AOF 30/12/2025 à 15:06

(AOF) - L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,3% en octobre en rythme annuel, contre une hausse anticipée de 1,1%. Il avait connu une croissance de 1,4% en septembre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street vue en stable avant la Fed, l'Europe portée par les banques
    information fournie par Reuters 30.12.2025 15:29 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue pratiquement stable mardi à l'ouverture avant les "minutes" de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que les Bourses européennes sont légèrement dans le vert à la mi-séance, portées par les banques et les ressources ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC CABANIS )
    Un loueur chinois commande 30 Airbus A320neo
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 15:29 

    La société de location d'avions China Aircraft Leasing Group Holdings (CALC) a signé une commande "ferme" de 30 appareils de la gamme A320neo auprès d' Airbus , a annoncé mardi l'avionneur européen. C'est le cinquième contrat que CALC signe avec Airbus, portant ... Lire la suite

  • Giorgia Meloni, à Rome, le 14 décembre 2025 ( AFP / TIZIANA FABI )
    Baisses d'impôts, contribution des banques, retraites : comment l'Italie a orienté son budget pour 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.12.2025 15:26 

    La Première ministre Giorgia Meloni s'est félicitée d'un budget "sérieux" prenant acte des "ressources limitées disponibles" du pays, axées sur quatre "priorités fondamentales". Le Parlement italien a approuvé mardi 30 décembre un budget 2026 comportant quelques ... Lire la suite

  • Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Les Eurostar sous la Manche suspendus après un problème technique
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:10 

    L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank