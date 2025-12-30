USA : l'indice S&P Case-Shiller supérieur au consensus en octobre

(AOF) - L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,3% en octobre en rythme annuel, contre une hausse anticipée de 1,1%. Il avait connu une croissance de 1,4% en septembre.
