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USA : l'indice préliminaire des prix à la consommation des ménages conforme aux attentes
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:36

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,7% au mois de mars selon des données préliminaires, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait progressé de 0,4%.

En rythme annuel, il n'a pas réservé de surprise avec une hausse de 3,5%, contre un précédent à 2,8%.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, les données sont également ressorties conformes aux prévisions avec une hausse de 0,3% en mars, pour une progression de 3,2% en rythme annuel.

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