 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice PMI non manufacturier de l'ISM surprend agréablement
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:06

Aux Etats-Unis, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM a progressé au mois de février, alors qu'une dégradation était redoutée.

Il est ainsi passé de 53,8 à 56,1 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 53,5 points. A 56,1 points, il revient à un niveau inédit depuis juillet 2022.

Dans le détail, il s'agit du 20ème mois consécutif de cet indicateur dans sa zone d'expansion.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank