 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 936,21
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : l'indice PMI des services meilleur qu'attendu en août
information fournie par AOF 21/08/2025 à 15:47

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PMI des services de S&P Global du mois d'août atteint 55,4 contre 54,2 attendu après 55,7 le mois précédent.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street poursuit sa baisse, entre aversion au risque et craintes économiques
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:10 

    La Bourse de New York recule à nouveau jeudi, les investisseurs se détournant des mégacapitalisations dans un mouvement d'aversion au risque, alors que les craintes économiques liées aux droits de douane se multiplient. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de ... Lire la suite

  • Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:07 

    Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'UE et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux. "Malheureusement, nous n'avons ... Lire la suite

  • Des Palestiniens se précipitent pour se mettre à l'abri après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza
    information fournie par AFP 21.08.2025 15:49 

    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza, où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leurs bombardements jeudi avec l'objectif de prendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par plus de 22 ... Lire la suite

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le rouge avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 15:48 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les résultats des détaillants américains, dans l'attente du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank