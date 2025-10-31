 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,27
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : l'indice PMI de Chicago progresse plus qu'attendu en octobre
information fournie par AOF 31/10/2025 à 14:51

(AOF) - L’indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, a fait mieux que prévu au mois d’octobre. Attendu en hausse de 40,6 à 42,3 points, il s’est finalement installé à 43,8 points. Il est au plus haut depuis juillet.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank