USA : l'indice PMI de Chicago progresse plus qu'attendu en octobre

(AOF) - L’indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, a fait mieux que prévu au mois d’octobre. Attendu en hausse de 40,6 à 42,3 points, il s’est finalement installé à 43,8 points. Il est au plus haut depuis juillet.
