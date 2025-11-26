 Aller au contenu principal
USA : l'indice PMI de Chicage au plus bas depuis mai 2024
information fournie par AOF 26/11/2025 à 15:54

(AOF) - L’indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, s’est affaissé nettement plus que prévu. En novembre, il est tombé à 36,3 points, contre des attentes à 43,5 et un précédent à 43,8 points. A 36,3 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024.

