USA: l'indice Philly Fed s'enfonce en terrain négatif

(CercleFinance.com) - L'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (Philly Fed), calculé par la Fed locale, est passé de -10,4 le mois dernier à -13,7 en juin, soit sa 10e lecture négative consécutive, reflétant une aggravation de la contraction du secteur.



L'indice des entrées de commandes a reculé de deux points à -11, sa 13e lecture négative de suite, mais celui des livraisons courantes a augmenté de 15 points à +9,9, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis janvier.



'L'indice de l'emploi suggère un emploi stable dans l'ensemble. La plupart des indicateurs futurs se sont améliorés, mais les attentes de croissance au cours des six prochains mois sont restées modérées', ajoute la Fed de Philadelphie.





