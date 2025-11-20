 Aller au contenu principal
USA-L'indice "Philly Fed" s'améliore moins que prévu en novembre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:43

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en novembre mais son restées en territoire négatif, contrairement aux attentes, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" s'établit à -1,7 après -12,8 en​​​​​ octobre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +2,0.

La composante des nouvelles commandes ressort à -8,6 après 18,2 en octobre.

Le sous-indice des perspectives d'activité augmente à 49,6 après 36,2 un mois plus tôt.​

Le sous-indice de l'emploi s'établit à 6,0​ contre 4,6 le mois précédent.

Celui des prix acquittés ​ressort à 56,1 après 49,2 en octobre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Banques centrales
FED
