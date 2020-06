Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'indice "Philly Fed" remonte nettement plus qu'attendu Reuters • 18/06/2020 à 14:41









NEW YORK, 18 juin (Reuters) - L'activité économique dans la région de Philadelphie a renoué avec la croissance en juin avec la levée progressive des mesures de confinement, une amélioration bien plus forte qu'attendu, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale des Etats-Unis. L'indice "Philly Fed" a rebondi à 27,5 après -43,1 en mai alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -23,0. Il était tombé en avril à -56,6, son plus bas niveau historique. Le sous-indice des nouvelles commandes s'est redressé à 16,7 après -25,7 le mois dernier et celui des perspectives d'activité à un horizon de six mois est remonté à 66,3 après 49,7 en mai. "Tous les indicateurs avancés se sont améliorés, ce qui suggèrent que les entreprises anticipent une croissance généralisée pour les six prochains mois", explique la Fed. Celui de l'emploi s'améliore lui aussi mais reste négatif, à -4,3 en juin contre -15,3 en mai. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.