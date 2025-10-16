USA: l'indice 'Philly Fed' rechute en territoire négatif, au plus bas depuis avril
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 14:46
L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7, sachant qu'un chiffre inférieur à zéro traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région.
Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est amélioré, passant de 12,4 à 18,2, mais la composante de l'emploi a reculé de 5,6 à 4,6.
L'enquête montre également une poursuite des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés s'étant accru de 46,8 à 49,2 d'un mois sur l'autre.
A lire aussi
-
"Milei m'a menti, comme tant de fois d'autres politiciens m'ont menti...". Dans une petite ville de province argentine, à 120 km de Buenos Aires, de celles qui ont surpris en votant Javier Milei en 2023 pour la rupture, perce une désillusion, qui devrait peser ... Lire la suite
-
Les valeurs bancaires américaines, dont Zions Bancorporation, Jefferies et Western Alliance, ont fortement chuté jeudi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des risques dans le secteur, qui a été ébranlé par l'exposition à deux faillites d'entreprises ... Lire la suite
-
Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi. Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines ... Lire la suite
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer