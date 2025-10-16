 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 188,59
0,00%
Indices
Chiffres-clés

USA: l'indice 'Philly Fed' rechute en territoire négatif, au plus bas depuis avril
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 14:46

L'activité économique s'est contractée dans le nord-est des Etats-Unis en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.

L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7, sachant qu'un chiffre inférieur à zéro traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région.

Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est amélioré, passant de 12,4 à 18,2, mais la composante de l'emploi a reculé de 5,6 à 4,6.

L'enquête montre également une poursuite des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés s'étant accru de 46,8 à 49,2 d'un mois sur l'autre.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank