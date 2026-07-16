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USA-L'indice "Philly Fed" progresse bien plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 14:39

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en juillet, beaucoup plus que prévu, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a progressé, s'établissant à +41,4 après +10,3 en juin.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +13,0.

La composante des nouvelles commandes ressort à +37 contre +27,3 en juin.

Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à +34,4 après +50,2 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à +10 après +7,9 en juin.

Celui des prix acquittés ressort à 53,9 après +53,2 un mois plus tôt.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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