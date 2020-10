Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'indice "Philly Fed" au plus haut depuis février Reuters • 15/10/2020 à 15:10









15 octobre (Reuters) - Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont nettement améliorées en octobre pour atteindre son plus haut niveau depuis février, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale. L'indice "Philly Fed" a progressé à 32,3 après 15,0 en septembre, dépassant largement le consensus Reuters, qui le donnait à 14,0. La composante des nouvelles commandes a bondi à 42,6 après 25,5 en septembre tandis que le sous-indice des perspectives d'activité à un horizon de six mois a atteint 62,7 après 56,6. Le sous-indice de l'emploi a baissé, à 12,7 après 15,7 en septembre. Celui des prix acquittés ressort à 28,5 après 25,1 le mois dernier. (Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

