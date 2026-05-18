USA : l'indice NAHB supérieur aux attentes en mai

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 37 en mai, contre 34 attendu. Il avait atteint 34 en avril.
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