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USA : l'indice NAHB supérieur aux attentes en mai
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 16:07

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 37 en mai, contre 34 attendu. Il avait atteint 34 en avril.

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