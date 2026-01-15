 Aller au contenu principal
USA : l'indice manufacturier de la Fed de New York dépasse largement les attentes en janvier
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:36

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 7,70 en janvier, un niveau bien supérieur au consensus de 0,80. Il était à -3,70 (révision de 3,90) en décembre.

Banques centrales
FED
