USA-L'indice ISM des services stable en janvier

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis est restée stable en janvier, mais les entreprises ont payé plus cher leurs intrants et les nouvelles commandes ont ralenti, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée (JOUR).

L'indice ISM des services est ressorti à 53,8, inchangé par rapport à décembre, dans un contexte de modération des nouvelles commandes due à un ralentissement des exportations.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 53,5 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 66,6 le mois dernier, contre 65,1 en décembre.

Le ralentissement des prix des services a contribué à compenser en partie la répercussion des droits de douane à l'importation. Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que les droits de douane entraîneraient probablement "une augmentation ponctuelle des prix".

Le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 50,3 en janvier après 51,7 en décembre, tandis que celui sur les nouvelles commandes s'est établi à 53,1 après 56,5.

(Rédigé par Diana Mandiá)