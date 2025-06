USA: l'indice ISM des services en zone de contraction en mai information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 16:14









(CercleFinance.com) - L'activité économique du secteur des services s'est contractée en mai, pour la première fois depuis juin 2024, selon les responsables des achats et de l'approvisionnement interrogés dans le dernier rapport Services ISM® Report On Business.



A 49,9 en mai, l'indice témoigne d'une légère contraction de l'activité (soit sous les seuil des 50), ce qui n'est arrivé que quatre fois en 60 mois depuis le début de la reprise post-récession liée à la pandémie de coronavirus en juin 2020. En avril, l'indice était ressorti à 51,6.



De son côté, le sous-indice de l'activité commerciale est à 50, contre 53,7 en avril, soit une baisse de 3,7 points - c'est la première fois que cet indice sort de sa zone d'expansion depuis mai 2020.



Enfin, l'indice des prix a atteint 68,7 en mai, en hausse de 3,6 points par rapport à avril (65,1).







