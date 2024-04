Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: l'indice 'Empire State' reste en territoire négatif information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière a continué de se contracter dans la région de New York au mois d'avril, demeurant ainsi en territoire négatif pour le quatrième mois d'affilée.



L'indice 'Empire State' - compilé par l'antenne régionale de la Réserve fédérale - est ressorti à -14,3 ce mois-ci, à comparer avec -20,9 au mois de mars.



C'est le sous-indice des heures hebdomadaires travaillées qui s'est le plus notablement dégradé, à -10,6 contre -10,4 le mois dernier, suivi par celui des livraisons (-14,4 contre -6,9 le mois précédent).



La composante des nouvelles commandes s'est, elle, améliorée à -16,2 contre -17,2 mais le sous-indice des anticipations à un horizon de six mois s'est détérioré de 21,6 à 16,7.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.