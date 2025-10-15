 Aller au contenu principal
USA: l'indice Empire State de retour en terrain positif
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 14:40

L'activité économique s'est modestement accrue dans l'État de New York en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey'. L'indice général des conditions économiques a progressé de dix-neuf points pour atteindre 10,7, enregistrant ainsi sa troisième valeur positive en quatre mois.

Les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.7

L'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré.

