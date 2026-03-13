 Aller au contenu principal
USA : l'indice des prix PCE ralentit un peu en janvier
13/03/2026

L'indice des prix PCE des Etats-Unis, surveillé de près par la FED pour sa politique monétaire, est ressorti en progression annuelle de 2,8% pour le mois de janvier, en ralentissement donc par rapport à 2,9% le mois précédent.

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise cependant qu'en excluant l'alimentation et l'énergie, la hausse annuelle des prix PCE s'est au contraire légèrement accélérée, passant de 3% en décembre à 3,1% en janvier.

A titre de comparaison, Jefferies tablait sur un taux annuel de 2,9% en données totales et de 3,1% en données sous-jacentes.

Par ailleurs, toujours pour janvier, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% par rapport à décembre, de même que leurs revenus, alors que Jefferies attendait des hausses de 0,3% dans les deux cas.

