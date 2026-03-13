USA : l'indice des prix PCE ralentit un peu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 13:43
Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise cependant qu'en excluant l'alimentation et l'énergie, la hausse annuelle des prix PCE s'est au contraire légèrement accélérée, passant de 3% en décembre à 3,1% en janvier.
A titre de comparaison, Jefferies tablait sur un taux annuel de 2,9% en données totales et de 3,1% en données sous-jacentes.
Par ailleurs, toujours pour janvier, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% par rapport à décembre, de même que leurs revenus, alors que Jefferies attendait des hausses de 0,3% dans les deux cas.
