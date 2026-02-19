 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice de la Fed de Philadelphie très supérieur aux attentes de février
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:35

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16,3 en février, contre un consensus de 6,5, après 12,6 en janvier. Il remonte à son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2025.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank