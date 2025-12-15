 Aller au contenu principal
USA : l'indice de la Fed de Philadelphie s'affaisse plus que prévu en décembre
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:43

(AOF) - L’indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l’activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, a reculé plus qu'attendu. En décembre, il est passé de 18,7 à -3,90 points, là où les analystes tablaient sur un repli autour de 11 points.

Banques centrales
