 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice de la Fed de Philadelphie fait mieux que prévu
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:38

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier. Il est passé de -8,8 à 12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points. A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank