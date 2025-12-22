USA : l'indice de la Fed de Chicago surprend positivement

(AOF) - L’indice national d’activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s’est finalement légèrement redressé pour s’installer à 0,21 point.
