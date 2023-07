Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice de confiance UMich en hausse en juillet information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 16:17









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est de nouveau amélioré au mois de juillet pour atteindre un pic de presque deux ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Ce baromètre très suivi de la confiance du consommateur a atteint 71,6 en version définitive ce mois-ci, un plus haut depuis octobre 2021, contre 64,4 en juin, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un indice à 72,6.



'Globalement, cette remontée marquée du sentiment est largement attribuable au ralentissement continu de l'inflation, de même qu'à la stabilité du marché du travail', a estimé Joanne Hsu, l'auteure du rapport.



L'inflation anticipée à un horizon d'un an est passée à 3,4% en juillet, contre 3,3%, mais ce niveau reste très en-dessous du plafond de 5,4% qui avait été atteint en avril 2022.





