USA : l'indice de confiance des consommateurs du Michigan sous les attentes

(AOF) - L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55,4 en septembre, contre 58,2 en août. Il était attendu à 58,2.
