USA: l'indice de confiance de l'Université du Michigan revu en baisse
L'indice est ressorti à 55,1 ce mois-ci dans sa version finale, contre 58,2 en août, alors qu'il s'était établi à 55,4 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 55,4 également.
Aucune autre information concernant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles, ses anticipations ou ses prévisions en matière d'inflation n'était pour l'instant disponible sur le site de l'UMich.
