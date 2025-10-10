 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 016,11
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan plus élevé qu'attendu en octobre
information fournie par AOF 10/10/2025 à 16:03

(AOF) - L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55 en octobre, contre 55,1 en septembre. Il était attendu à 54,1.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’argent qui dort vous coûte cher !
    L’argent qui dort vous coûte cher !
    information fournie par Amundi 10.10.2025 17:05 

    Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi ! Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin ! Bon réflexe ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 10 octobre 2025 sur la page Facebook du Bureau de protection contre les incendies de la région 11 montrant des dégâts à Baganga, dans la province de Davao, sur l'île méridionale de Minadanao, après un séisme aux Philippines ( Bureau de protection contre les incendies de la région 11 / Handout )
    Philippines : nouvelle secousse de magnitude 6,9 dans le sud
    information fournie par AFP 10.10.2025 17:04 

    Une réplique de magnitude 6,9 a secoué vendredi le sud des Philippines, réactivant l'alerte au tsunami, quelques heures après un séisme de 7,4 qui a fait au moins six morts. La réplique est survenue à 19H12 heure locale (11H12 GMT), poussant le bureau sismologique ... Lire la suite

  • Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:44 

    Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.

  • Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:43 

    La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank