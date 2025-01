USA: l'indice de confiance de l'UMich revu à la baisse information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est détériorée de façon plus franche que prévu en janvier, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi.



L'indice est ressorti à 71,1 en version finale, contre 74 en décembre, alors qu'il s'était établi à 73,2 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 73.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, explique cette première baisse de l'indice en l'espace de six mois par la détérioration de la propension des ménages à acheter des biens durables et par la perspective d'une remontée du chômage.



Selon l'UMich, environ 47% des participants à l'enquête déclarent s'attendre à ce que le taux de chômage augmente au cours de l'année à venir, un chiffre au plus haut depuis la récession liée à l'épidémie de Covid.



Les anticipations d'inflation à un an sont remontées en parallèle de 2,8% à 3,3%, repassant au-dessus de l'intervalle compris entre 2,3% et 3% au sein duquel elles évoluaient au cours des deux années ayant précédé la pandémie.





