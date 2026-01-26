 Aller au contenu principal
USA : l'indice d'activité de la Fed de Chicago réduit sa baisse en novembre
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:40

L'indice national d'activité de la Fed de Chicago s'est amélioré en passant de -0,21 à -0,04 point en novembre.

Banques centrales
FED
