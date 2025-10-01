 Aller au contenu principal
USA : l'enquête ADP sur l'emploi dans le privé révèle 32 000 destructions d'emploi
information fournie par AOF 01/10/2025 à 14:19

(AOF) - Selon l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé, l’économie américaine a détruit 32 000 emplois le mois dernier, là où les analystes tablaient sur 52 000 créations, soit 2 000 de plus qu’au mois d’août. Il s’agit de la deuxième fois cette année que les États-Unis détruisent des postes après le mois de juin (-33 000 unités).

