USA: l'Empire State reste en territoire négatif en avril information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière a chuté pour le 2e mois consécutif dans l'État de New York en avril, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête mensuelle de la Fed locale : après une baisse de vingt-six points le mois précédent, l'indice des conditions générales d'activité a gagné douze points mais reste en territoire négatif à -8,1.



Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont également restés en territoire négatif, à respectivement -8,8 et -2,9. L'indice des stocks s'est établi à 7,4, indiquant une poursuite de l'accumulation des stocks tandis que les délais de livraison restent inchangés.



Par ailleurs, l'enquête montre que les entreprises anticipent une détérioration des conditions au cours des prochains mois, avec un niveau de pessimisme jusqu'alors rarement observé.



L'indice des conditions générales d'activité futures chute en effet de vingt points à -7,4, affichant un recul total de 44 points au cours des trois derniers mois.







