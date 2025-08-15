USA: l'Empire State poursuit sa progression en août information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 14:46









(Zonebourse.com) - Selon les entreprises ayant répondu à l'Enquête manufacturière Empire State, l'indice global des conditions générales des affaires a augmenté de six points pour atteindre 11,9, son plus haut niveau depuis plusieurs mois.



L'indice des nouvelles commandes a augmenté de treize points pour atteindre 15,4, tandis que l'indice des expéditions est stable, à 12,2.



L'indice du nombre d'employés a reculé de 4,8 points pour s'établir à 4,4, et l'indice de la durée moyenne de la semaine de travail est passé de 4,2 à 0,2.



Enfin, l'indice des perspectives générales d'activité ressort en contraction de 8,1 pts, s'établissant à 16, signe que les entreprises anticipent toujours une hausse de l'activité mais sont moins optimistes qu'en juillet.







