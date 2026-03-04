 Aller au contenu principal
USA : l'économie a créé plus d'emplois que prévu en février selon ADP
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:36

Selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a créé 63 000 postes en février, contre 50 000 attendus et 11 000 en janvier, chiffre révisé à la baisse de 22 000.

Le niveau de 63 000 créations d'emploi est le plus important enregistré depuis le mois de juillet 2025, où 104 000 unités avaient été recensées.

