USA: l'autorité de la concurrence s'oppose à la fusion des supermarchés Kroger et Albertsons

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a saisi la justice lundi contre le projet de rachat par le géant des supermarchés Kroger de la chaîne Albertsons, annoncé en octobre 2022 pour près de 25 milliards de dollars.

La FTC explique dans un communiqué que cette fusion - présentée comme la "plus importante de l'histoire des Etats-Unis" dans le secteur - nuirait à la concurrence en réduisant le nombre d'acteurs et entraînerait une hausse des prix, notamment pour les produits alimentaires.

Lors de l'annonce de ce rachat à 24,6 milliards, la finalisation était prévue d'ici début 2024 mais restait soumise à l'approbation des autorités de régulation.

"La FTC considère que l'opération envisagée éliminera une concurrence vive entre Kroger et Albertsons, entraînant des prix plus élevés pour les produits d'épicerie et autres produits essentiels pour les foyers de millions d'Américains", a-t-elle indiqué lundi.

"La réduction de la concurrence va aussi se traduire par des produits et des services de moindre qualité, tout en restreignant le choix des consommateurs pour les magasins où faire leurs courses", a poursuivi l'organisme.

Il argue également que cette fusion affecterait les milliers d'employés des deux groupes en "effaçant immédiatement une vive concurrence (...), ce qui menacerait la capacité des travailleurs à obtenir des salaires supérieurs, de meilleurs avantages sociaux et de meilleures conditions de travail".

- Réductions depuis 2003 -

La FTC a déposé plainte et ouvert la porte à un procès fédéral pour bloquer la fusion dans l'attente de l'issue de la procédure.

Kroger a immédiatement défendu son projet dans un communiqué, affirmant qu'empêcher la fusion "nuirait précisément aux personnes que la FTC entend servir: les consommateurs américains et les travailleurs".

Le groupe affirme avoir réduit certains prix depuis 2003, grâce à un investissement cumulé de cinq milliards de dollars à cette fin et à la réduction de sa marge brute de 5% sur cette période.

Il s'est engagé à débourser 500 millions de dollars pour faire de même après la fusion ainsi que 1,3 milliard de dollars pour une remise à niveau de magasins Albertsons.

Il a par ailleurs l'intention de consacrer un milliard de dollars pour augmenter les salaires et les avantages sociaux. Selon lui, aucun magasin ne fermerait du fait de la fusion mais un certain nombre seraient cédés au grossiste C&S Wholesale Grocers.

Et, selon lui, bloquer cette opération profiterait aux "distributeurs plus gros et sans syndicat comme Walmart, Costco et Amazon" qui pourraient "accroître leur domination" dans l'épicerie.

L'entité qui naîtrait de ce rapprochement a vocation à rivaliser avec Walmart, numéro un du secteur aux Etats-Unis.

L'opération prévoit le rachat par Kroger des actions d'Albertsons au prix unitaire de 34,10 dollars, soit près de 33% de plus que le cours de clôture l'avant-veille de l'officialisation du projet le 14 octobre 2022.

L'action d'Albertsons avait en effet bondi de plus de 11% après des rumeurs sur cette acquisition le 13 octobre.

L'accord prévoit également que Kroger prenne en charge environ 4,7 milliards de dollars de dette figurant dans les comptes d'Albertsons.

Pour sa part, Albertsons s'est engagé à verser à ses actionnaires un dividende en espèces pouvant atteindre jusqu'à 4 milliards de dollars.

A 18H30 GMT, l'action Kroger cédait 1,62% et celle d'Albertsons progressait de 0,63% à la Bourse de New York.