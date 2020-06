Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'armée face aux manifestations ? Pas nécessaire, dit Trump Reuters • 04/06/2020 à 00:49









(Actualisé avec déclaration de Trump, précisions) WASHINGTON, 4 juin (Reuters) - Donald Trump a dit mercredi penser qu'il ne sera pas nécessaire de déployer l'armée en réponse aux manifestations qui secouent les Etats-Unis depuis la mort la semaine dernière d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis, dans le Minnesota. "Cela dépend, je ne pense pas que nous aurons besoin" de le faire, a répondu le président américain à Newsmax TV à la question de savoir s'il enverrait l'armée dans des villes américaines face aux troubles qui émaillent le mouvement de protestation contre les violences policières et le racisme. Donald Trump avait déclaré lundi lors d'une allocution télévisée depuis la Maison blanche qu'il déploierait des soldats à Washington et ferait de même dans d'autres villes américaines si les autorités locales ne parvenaient pas à endiguer les violences. Plus tôt dans la journée mercredi, le secrétaire américain à la Défense a de recourir à l'armée face aux manifestations. Des dizaines de milliers de personnes descendent quotidiennement dans les rues des grandes villes américaines depuis le décès de George Floyd. Les charges contre le désormais ex-policier à l'origine de la mort de Floyd ont été requalifiées mercredi par la justice américaine, qui a inculpé Derek Chauvin de meurtre au second degré. (Diane Bartz; version française Jean Terzian)

